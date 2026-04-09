השרה מירי רגב הודיעה הערב (חמישי) לשחקנית והקומיקאית חנה לסלאו כי נבחרה להשיא משואה בטקס המרכזי בהר הרצל.

לסלאו, זוכת פרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל קאן ודמות איקונית בתרבות המקומית. היא נחשבת לאחת הדמויות הבולטות והאהובות בתרבות הישראלית, עם קריירה ארוכת שנים על הבמות והמסכים.

רגב אמרה כי "חנה לסלאו היא מהקולות האהובים והייחודיים בתרבות הישראלית, אמנית פורצת דרך ופורצת גבולות שמצליחה במשך עשרות שנים לכבוש את הבמות והמסכים, להצחיק, לרגש ולגעת בלבבות של קהלים רחבים. דרך דמויות בלתי נשכחות והומור שהוא כולו שלה, חנה מביאה אל הבמה את סיפורה של החברה הישראלית על כל גווניה".

לדבריה, "לאורך שנות דור מוסיפה חנה מוסיפה ליצור, להצחיק ולהרחיב לבבות, מזכירה לכולנו את כוחו של ההומור ואת יכולתה של התרבות לגעת, לרפא ולחבר. בעשייתה היא מגלמת את היכולת של התרבות הישראלית להתחדש, לקחת מציאות מורכבת ולעבד אותה דרך דרך הומור, וליצור מתוכם חיבור, משמעות ותקווה".

"בכך מוכיחה חנה שכוח היצירה והצחוק יכולים להוליד תקווה גם בימים של קושי. דרך חנה אנחנו מצדיעים לכל אנשי התרבות, עובדי הבמה והיוצרים בישראל, שממשיכים להאיר, להצחיק ולחזק את רוחו של העם", חתמה רגב.

טקס המשואות השנה יעמוד בסימן "עוצמות של התחדשות", והמדליקים נבחרו בשל תרומתם לחיזוק החוסן הלאומי ולמאמצי השיקום והבנייה מאז השבעה באוקטובר.