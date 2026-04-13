השחקנית חנה לסלאו הודיעה הערב (שני) באופן רשמי למרכז ההסברה כי החליטה לוותר על הכבוד להשיא משואה בערב יום העצמאות הקרוב.

בהודעה ששלחה למארגני הטקס, הסבירה לסלאו כי החלטתה נובעת משילוב של אילוצים טכניים ורגשיים. "אינני יכולה להדליק את המשואה", כתבה לסלאו.

"טכנית לא מתאפשר לי מאחר ואני מחוייבת לתפקידי במחזמר 'מצחיקונת', ונפשית - כי הורים שכולים כותבים לי וזה קשה לי מאוד. תודה על הבחירה והכבוד".

האב השכול איציק בונצל הגיב: "מי שחותם על עצומה נגד ממשלת ישראל וצה"ל בשעת מלחמה, ומאשים את הממשלה ואת הצבא בפשעי מלחמה - אינו ראוי להדליק משואה ביום החשוב ביותר למדינה. אני לא מבקש לשלוח לחנה תודה על ההחלטה. אני מבקש ממנה שתחזור בה מהאשמות הקשות ותמשוך את חתימתה מהעצומה; רק כך אדע שפיה וליבה שווים".

בחירתה של לסלאו למשיאת משואה עוררה בימים האחרונים ביקורת חריפה ברשתות החברתיות ובקרב משפחות שכולות.

הרקע לסערה הוא חתימתה של לסלאו על עצומת אמנים תחת הכותרת "עוצרים את הזוועה בעזה", שפורסמה במהלך הלחימה.

בעצומה עליה חתמה לסלאו נכתב בין היתר: "אנו אנשי ונשות תרבות ואמנות בישראל, מוצאים את עצמנו כנגד רצוננו וערכינו, שותפים כאזרחי ישראל לאחריות לאירועים המחרידים ברצועת עזה ובפרט הרג ילדים ובלתי מעורבים, הרעבה, גירוש אוכלוסייה והחרבה חסרת תוחלת של ערי עזה".

העצומה אף קראה לחיילים ולמקבלי ההחלטות: "אל תיתנו הוראות בלתי חוקיות ואל תצייתו להן! אל תבצעו פשעי מלחמה! אל תזנחו את עקרונות המוסר האנושי וערכי היהדות! מפסיקים את המלחמה. משחררים את החטופים".