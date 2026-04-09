אלי פיניש מגיב לסערה מתוך האינסטגרם

כוכב "ארץ נהדרת", אלי פיניש, התייחס הערב (חמישי) לביקורת שספג לאחר שפרסם פוסט אופטימי על הניצחון של מדינת ישראל במלחמה.

"איזו טעות להיות אופטימי במדינה הזאת", פתח פיניש את דבריו. "אכלו לי את הראש על הפוסט. ניסיתי להיות קצת אופטימי, להגיד מילה טובה".

פיניש הסביר כי האופטימיות היא מרכיב מרכזי בחייו ובקריירה שלו, "אנחנו בנויים על אופטימיות. אם לא הייתי אופטימי במקצוע שלי, הייתי נשאר כל החיים שלי בסלון עם בדיחות שחשבתי שמצחיקות".

עוד באותו נושא: הפוסט האופטימי של אלי פיניש

עוד הוסיף כי אין חלופה לגישה אופטימית ותהה: "איך אפשר שלא? איזו אופציה אחרת יש לנו אם לא להיות אופטימיים? מה אמרנו? כמה מילים טובות. אנשים טרחו, אנשים עשו. כל כך מרגש אותנו פתאום קצת אופטימיות?"

בהמשך דבריו התייחס גם לדמותו של משה רבינו, שאותו כינה "גדול האופטימיים", וציין את קריעת ים סוף כדוגמה לאמונה ואופטימיות.

לסיום, הוא לא שכח לעקוץ גם את הפן הכלכלי של המבקרים: "בהופעה שלי, אני מארח בעיקר אנשים אופטימיים. פסימיים משלמים טיפה יותר אז זה טוב לי, כי זה מתקזז עם המע"מ".

בפוסט שעורר סערה ומתקפה נגדו מצד גולשים רבים המזוהים עם השמאל, כתב פיניש: "ניצחנו, לא ניצחנו, כמה קשקושים וצקצוקים. לא יודע מה אתכם, אבל אני רואה צבא שעשה הוליווד. אני רואה עם שפתח בירה בממ"ד. אני רואה איראן המומה. תקראו לי אופטימי, אבל אני לא היחיד. עם ישראל חי".