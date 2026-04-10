אלי פיניש מגיב לסערה מתוך האינסטגרם

אשת התקשורת אורית מרק אטינגר שלחה הודעת תמיכה לשחקן אלי פיניש, בעקבות הביקורת הציבורית שספג לאחר פרסום פוסט אופטימי על סיום המלחמה מול איראן.

בהודעה אישית ששלחה לו, שיתפה מרק אטינגר בסיפורה האישי הקשה - אובדן אביה בפיגוע, אחיה במסגרת פעילות ביטחונית ואח נוסף במהלך המלחמה - לצד שירות מילואים של בעלה גם בימים אלו. למרות זאת, הדגישה כי היא בוחרת לשמור על אופטימיות.

"לצערי איבדתי אבא בפיגוע, אח במוסד ואת אחי הקטן בעזה בחרבות ברזל.. ועדיין אופטימית מאד", כתבה מרק אטינגר.

היא שיתפה את פיניש כי בעוד היא כותבת את הדברים, בעלה נמצא במילואים במשימה מיוחדת בכוחות האוויר ללא זמינות, והוסיפה: "​היה חשוב לי לכתוב לך ולהגיד לך תודה רבה על הקול השפוי - שהזוי שדורש אומץ להגיד במדינה שלנו. תמשיך להיות מי שאתה לרפא לבבות ולשמח אנשים!"

הסערה סביב פיניש החלה לאחר שפרסם פוסט בו הביע אופטימיות ביחס למצב הביטחוני. "ניצחנו, לא ניצחנו, כמה קשקושים וצקצוקים. לא יודע מה אתכם, אבל אני רואה צבא שעשה הוליווד. אני רואה עם שפתח בירה בממ"ד. אני רואה איראן המומה. תקראו לי אופטימי, אבל אני לא היחיד. עם ישראל חי", כתב.

אמש הגיב פיניש לביקורת שספג. "איזו טעות להיות אופטימי במדינה הזאת", פתח פיניש את דבריו. "אכלו לי את הראש על הפוסט. ניסיתי להיות קצת אופטימי, להגיד מילה טובה".

הוא הסביר כי האופטימיות היא מרכיב מרכזי בחייו ובקריירה שלו, "אנחנו בנויים על אופטימיות. אם לא הייתי אופטימי במקצוע שלי, הייתי נשאר כל החיים שלי בסלון עם בדיחות שחשבתי שמצחיקות".

עוד הוסיף כי אין חלופה לגישה אופטימית ותהה: "איך אפשר שלא? איזו אופציה אחרת יש לנו אם לא להיות אופטימיים? מה אמרנו? כמה מילים טובות. אנשים טרחו, אנשים עשו. כל כך מרגש אותנו פתאום קצת אופטימיות?"

בהמשך דבריו התייחס גם לדמותו של משה רבינו, שאותו כינה "גדול האופטימיים", וציין את קריעת ים סוף כדוגמה לאמונה ואופטימיות.

לסיום, הוא לא שכח לעקוץ גם את הפן הכלכלי של המבקרים: "בהופעה שלי, אני מארח בעיקר אנשים אופטימיים. פסימיים משלמים טיפה יותר אז זה טוב לי, כי זה מתקזז עם המע"מ".