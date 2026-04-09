השרה מירי רגב הודיעה הערב (חמישי) לשף אסף גרניט כי נבחר להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-78 בהר הרצל.

הוועדה הציבורית המייעצת ציינה כי גרניט נחשב לאחד השפים הישראלים הבולטים בזירה הבינלאומית והיה בין הראשונים שפרצו לעולם המישלן. דרך מסעדותיו בארץ ובעולם הביא את המטבח הישראלי לקדמת הבמה ויצר חיבור בין מסורת, חדשנות וזהות.

עם פרוץ המלחמה, כאשר שהה ברומא, שב לישראל והתגייס למילואים כחובש. בהמשך פעל לסייע ללוחמים ולמפונים באמצעות פעילות קולינרית בשטח, והעניק רגעים של נחמה בתוך המציאות המורכבת.

רגב אמרה כי "אסף גרניט מייצג את הרוח הישראלית היוצרת, הנועזת והמתחדשת - את היכולת להתחבר לשורשים ולדלות מתוכם יצירה עכשווית וחדשנית, טעמים וריחות שמחברים בין אנשים וקהילות ומגיעים להישגים חסרי תקדים".

היא ציינה כי "באמצעות אסף, אנחנו מבקשים לחזק את כל העובדות והעובדים בתחום המסעדות שמתמודדים עם קשיים אדירים וממשיכים לחזק בדרכם את אזרחי ישראל".

טקס המשואות השנה יעמוד בסימן "עוצמות של התחדשות", והמדליקים נבחרו בשל תרומתם לחיזוק החוסן הלאומי ולמאמצי השיקום והבנייה מאז השבעה באוקטובר.