בריאיון מיוחד לערוץ 7 מספר זאב חבר (זמביש) מזכ"ל אמנה ומראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון על התחושות בעידן החדש של תנופת בנייה והתיישבות ברחבי יהודה ושומרון.

את הדברים אמר זמביש באירוע חנוכת הישוב החדש 'מעוז צור'. "אנחנו בעיצומו של מהלך להקמת ישובים רבים במהלך השנים האחרונות ובשנה הזו בקצב הולך ועולה. כל ישוב חדש הוא התרגשות חדשה, כוח גדול שיצמח פה".

בהתייחס לישוב החדש הוא משוכנע "יהיה כאן בע"ה ישוב גדול של אלפי יהודים על ההר החשוב הזה אחרי סדר גודל של קרוב לאלפיים שנה שבהן לא ישבו יהודים בהרים האלה".

עוד מציין זמביש את חשיבותו האסטרטגית של הישוב החדש ש"יושב על כביש 443, הכביש מאזור מודיעין לאזור ירושלים דרך בית חורון העתיקה. היינו במצב שבו עד לפני חודשים ספורים ממודיעין ועד בית חורון לא היה שום ישוב. אנחנו מרחיבים את ההתיישבות עם ישוב אחד מצפון וישוב אחד מדרום. סוגרים את המעגל לאורך הכביש הזה כדי שיהיה אחוז כמו שצריך".

על התפנית שמתחוללת בשנים האחרונות בסוגיית ההתיישבות ביהודה ושומרון, אומר זמביש כי סוד ידוע היה שהוקמו ישובים לאורך כל השנים, אך ללא פרסום "ועכשיו זכינו שהם מוקמים בשמחה, בפומביות ובהחלטת ממשלה. זו שמחה גדולה. אנחנו בעידן של התחדשות. ימים כאלה של הקמת כמות כזו של ישובים זה דבר חדש שלא היה במשך שנים רבות".

