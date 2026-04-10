זיהוי בשטח וחיסול מהיר דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (שישי) תיעוד של מבצע משולב שהוביל לחיסול חוליית מחבלים שניסתה לפגוע בכוחותינו.

האירוע התרחש ביום רביעי האחרון, כאשר כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 זיהו חוליית מחבלים שפעלה בסמוך למיקום הכוחות במרחב.

אחד המחבלים זוהה כשהוא מסתתר בתוך סבך שיחים, בניסיון לארוב ללוחמים. מיד עם הזיהוי, הכווינו כוחות האוגדה כלי טיס של חיל האוויר שחיסל את המחבל בנקודה.

שאר חברי החוליה, שהבחינו בתקיפה, ניסו להימלט מהמתחם באמצעות רכב. אולם, חיל האוויר המשיך במרדף ותקף את הרכב הנמלט, ובכך השלים את חיסול החוליה כולה.

הפעילות במרחב דרום לבנון מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק בין המודיעין, הכוחות הקרקעיים וחיל האוויר. במהלך השבוע האחרון בלבד, חוסלו למעלה מ-40 מחבלים והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן מחסני אמצעי לחימה ועמדות ירי.

בצה"ל מציינים כי עד כה חיסלו כוחות אוגדה 91 מאות מחבלי חיזבאללה. חיל האוויר ממשיך לספק מעטפת אווירית רציפה לכוחות המתמרנים, ותוקף בהכוונתם תשתיות טרור במטרה להסיר את האיום על יישובי הצפון ולפגוע ביכולות הפיקוד והשליטה של האויב.