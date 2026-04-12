דבריו של פוקס בדיון בבג"ץ מתוך השידור

דובר צה"ל פרסם בצהריים (ראשון) הבהרה חריגה בעקבות דברים שהציג מזכיר הממשלה יוסי פוקס בדיון בבג"ץ בנוגע לחוק הגיוס. ההבהרה נועדה לחדד את עמדת הרמטכ"ל אייל זמיר ביחס לציטוט שהובא מישיבת הקבינט.

במהלך הדיון בבית המשפט, הקריא מזכיר הממשלה פוקס ציטוט של הרמטכ"ל מישיבת הקבינט כהוכחה לתמיכתו בחוק הגיוס שמקדמת הממשלה.

"בלי שלושת החוקים האלה - חוק הגיוס, 36 חודשים וחוק המילואים - צה"ל יקרוס, צה"ל לא יהיה כשיר לביצוע משימותיו השוטפות", ציטט פוקס את זמיר והוסיף את אזהרת הרמטכ"ל בקבינט: "חייבים לטפל בדבר הזה, ויפה שעה אחת קודם".

גם יו"ר ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, התייחס לדברים וכתב כי הרמטכ"ל "הרמטכ"ל זועק שנעביר את חוק הגיוס. נעשה זאת בהקדם. חוק הגיוס יעבור".

בתגובה פרסם דובר צה"ל הבהרה ולפיה "הרמטכ"ל התייחס לצורך בחוק גיוס שיענה על צרכיו המיידיים והדחופים של צה"ל, כפי שהוצגו לאורך השנה. הרמטכ"ל לא הביע תמיכה בחוק גיוס ספציפי כזה או אחר".

בצה"ל הסבירו כי דברי הרמטכ"ל בקבינט היו התרעה מקצועית על ירידה בכוח האדם הצפויה החל מינואר 2027, אז אורך השירות הסדיר אמור לרדת ל-30 חודשים.

"הרמטכ"ל התריע בדיוני הקבינט כי החל מינואר 2027 צפוי לרדת אורך השירות הסדיר ל-30 חודשים. ירידה זו בסד"כ, במקביל לעלייה בהיקף משימות צה"ל, תגרום לעומס בלתי סביר על משרתי המילואים", נמסר.

לפי הודעת צה"ל, המענה שדורש הרמטכ"ל הוא חקיקה כוללת שתכלול: "הארכת שירות החובה ל-36 חודשים, עדכון חוק המילואים והסדרה שתאפשר את הגדלת היקף המתגייסים לצה"ל על מנת לעמוד במשימותיו המתרחבות".

בצה"ל סיכמו כי הצבא "ימשיך להציג את צרכיו המקצועיים בפני הדרג המדיני".