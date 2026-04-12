"נפרק את עולם התורה" מתוך השידור

ציטוט שנלכד במיקרופונים פתוחים במהלך הפסקה בדיון בבג"ץ בנושא גיוס החרדים, מעורר היום (ראשון) סערה במגזר החרדי ובמערכת הפוליטית.

בתיעוד נשמע גורם, ככל הנראה מצד העותרים, אומר לחברו: "זה יגמור את זה, אנחנו נפרק את עולם התורה".

בסיעת ש"ס מיהרו להגיב בזעזוע למילים שנשמעו: "זעזוע! יצא המרצע מן השק. לא צורכי הצבא ולא גיוס מילואים, אלא מטרה מוצהרת: 'לפרק את עולם התורה'. ארגוני שמאל שונאי יהדות חברו לשופטים מנותקים ושיכורי כוח, בניסיון לפגוע בכוח הרוחני של עם ישראל בזמן מלחמה - לומדי התורה הקדושה. בושה וחרפה".

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, תקף בחריפות את העותרים וטען כי ההקלטה מוכיחה חוסר תום לב משפטי. "ההקלטה מעידה כאלף עדים כי העותרים באו במירמה, לנצל הליך משפטי תוך העמדת פנים כי החוק הוא שמעניין אותם בעוד שהמילים הברורות בתיעוד מלמדים כי כל רצונם וכוונתם הם 'לפרק את עולם התורה'. המניע, אם כן, הוא אנטישמיות ושינאת התורה".

גולדקנופף הוסיף כי הוא מצפה מבג"ץ לבטל את הדיונים בנושא: "אני מצפה מבג"ץ לפסול את ההליך לאלתר ולהטיל סנקציות וקנסות על העותרים שהוליכו את ביהמ"ש שולל".

ח"כ מאיר פרוש הצטרף למתקפה וקישר בין הציטוט לבין הצעדים הכלכליים הננקטים נגד הישיבות: "הדיון היום בבג"ץ הוא נדבך נוסף ברדיפה הכוללת עליה הכריזו במערכת המשפט נגד כל דבר שבקדושה. העותרים מציעים לסגור את הישיבות ולפרק את עולם התורה חלילה, השופטים ונציגי הייעוץ המשפטי לממשלה רוצים להרעיב את ילדי לומדי התורה".

פרוש ציטט את דברי הגמרא על שנאת עם הארץ לתלמידי חכמים וקרא למערכת המשפט לעצור: "אלו וגם אלו מבטאים את הנאמר בגמרא: 'גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאים אומות העולם את ישראל'. היה מצופה כי בימים אלו של מתיחות ביטחונית, המשפטנים ימתנו לרגע את מסע הרדיפה הבלתי הגיוני בעליל נגד התורה ולומדיה, אך לצערנו ההיפך הוא הנכון והם מנצלים כל סיטואציה להגביר את הרדיפה. אנו מפצירים בהם שוב, חדלו! אל תגררו אותנו לקרע בלתי ניתן לאיחוי".