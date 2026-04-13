צה"ל ושב"כ הודיעו הערב (שני) על סגירת מעגל משמעותית עם חיסולו של אחד המחבלים המרכזיים האחראים לאסון קריסת המבנים במרכז רצועת עזה, אירוע קשה שבו נפלו 21 לוחמי מילואים.

במהלך השבוע, כוחות צה"ל בהכוונת פיקוד הדרום ושירות הביטחון הכללי, זיהו מספר מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס כשהם מתקרבים ל"קו הצהוב".

על פי המודיעין, החולייה תכננה להוציא אל הפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז הרצועה בטווח הזמן המיידי. בשל האיום הממשי והמיידי על שלום הלוחמים, הותקפה החולייה בתקיפות מדויקות מהאוויר.

בין המחבלים שחוסלו בתקיפה זוהה יוסף אבראהים מחמוד בשיתי. בשיתי היה חלק מחוליית הנ"ט של חמאס שביצעה את המתקפה הקטלנית בינואר 24 לעבר המבנים בהם פעלו כוחותינו ולעבר הטנק שאבטח אותם - מתקפה שהובילה לפיצוץ המוקשים, לקריסת המבנים ולנפילתם של 21 הלוחמים.

לצדו של בשיתי, חוסלו בתקיפה מחבלים נוספים שהיוו חלק מהתשתית המבצעית של חמאס במרכז הרצועה: מחבל מיחידת הנוח'בה, ראש חולייה מבצעית, קצין במשטרת חמאס ושלושה מחבלים נוספים מהארגון.

מצה"ל ושב"כ נמסר כי "חיסולו של בשיתי מהווה סגירת מעגל חשובה למול אחד ממתווי הטרור הקשים ביותר שבוצעו לעבר כוחות צה"ל במהלך המלחמה".

עוד נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

נופלי התקרית הקשה באדיבות המשפחות

באסון הכבד נפלו: רס"ם (מיל') מתן לזר, בן 32 מחיפה; רס"ל (מיל') הדר קפלוק, בן 23 ממבוא ביתר; רס"ם (מיל') סרגיי גונטמכר, בן 37 מרמת גן; רס"ל (מיל') אלקנה יהודה ספז, בן 25 מקריית ארבע; רס"ל (מיל') יובל לופס, בן 27 מכפר תפוח; רס"ר (מיל') יואב לוי, בן 29 מיהוד-מונוסון; רס"ל (מיל') ניקולס ברגר, בן 22 מירושלים; רס"ל (מיל') סדריק גרין, בן 23 מתל אביב-יפו.

בנוסף נפלו בתקרית: רס"ם (מיל') רפאל אליאס מושיוף, בן 33 מפרדס חנה-כרכור; רס"ם (מיל') ברק חיים בן ואליד, בן 33 מראשון לציון; רס"ל (מיל') אחמד אבו לטיף, בן 26 מרהט; סרן (מיל') ניר בנימין, בן 29 מגבעתיים; רס"ר (מיל') אלקנה ויזל, בן 35 מבני דקלים - לוחמים ומפקדים בגדוד 8208, חטיבה 261.

עוד נפלו בתקרית: רס"ל (מיל') ישראל סוקול, בן 24 מקרני שומרון; רס"ל (מיל') שגיא עידן, בן 24 מראש העין; רס"ם (מיל') מארק קונונוביץ', בן 35 מהרצליה; רס"ם (מיל') דניאל קאסאו זגייה, בן 38 מיקנעם עילית - לוחמים בגדוד 8208, חטיבה 261; רס"ם (מיל') איתמר טל, בן 32 מקיבוץ מסילות; רס"ם (מיל') אדם ביסמוט, בן 35 מקרני שומרון - לוחמים בגדוד 6261, חטיבה 261; סרן (מיל') אריאל מרדכי וולפסטל, בן 28 מאלעזר - קצין לוחם בגדוד 9206, חטיבה 205; רס"ם (מיל') שי ביטון חיון, בן 40 מזכרון יעקב.