אוניברסיטת תל אביב עדכנה כי כ-100 נכי צה"ל שנפצעו במלחמת חרבות ברזל נמצאים בתהליכי קבלה לקראת שנת הלימודים הבאה, תשפ"ז.

מדובר במסלול קבלה ייעודי וראשון מסוגו בישראל, כאשר עד כה כבר הושלמה קבלתם של כ-30 נכי צה"ל ובאוניברסיטה מקווים שעד סוף הליך הרישום ייקלטו גם יתר המועמדים.

במסגרת המתווה המיוחד, שאושר לפני כשלושה חודשים, מועמדים שנפצעו במלחמה והוכרו על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון עם היקף נכות של 20% ומעלה, זכאים להקלות הדומות למתווה משרתי המילואים.

המשמעות היא שהלוחמים הנמצאים בהליך שיקום והחלמה בעקבות פציעה או פגיעה, גופנית או נפשית, יוכלו להתקבל ללימודי שנה א' בתואר ראשון ללא צורך בבחינה פסיכומטרית, וזאת בכל תחומי הלימוד בקמפוס למעט רפואה.

בנוסף, במסגרת היום הפתוח שיתקיים ביום שישי הקרוב, האוניברסיטה תציב לראשונה מתחם VIP מיוחד שייועד לנכי צה"ל, ובו הם יקבלו את כל השירותים וההסברים על התוכניות, הקבלה והמעטפת הרחבה. המתחם יאויש גם על ידי נציגי אגף השיקום של משרד הביטחון.

הסטודנטים שישתלבו בלימודים יקבלו מהאוניברסיטה מעטפת שלמה של תמיכה הכוללת ייעוץ אישי ע"י אנשי מקצוע, תמיכה אקדמית באמצעות חונכים מצטיינים, סדנאות לשיפור מיומנויות למידה וניהול זמן, וכן מרכז למידה משוכלל עם עזרים טכנולוגיים מותאמים.

סגנית רקטור האוניברסיטה, פרופ' גל אסטרייכר-זינגר, התייחסה ליוזמה ואמרה: "מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל אנו עדים למציאות קשה וכואבת, שבה אלפי ישראלים וישראליות מתמודדים עם פציעות פיזיות ונפשיות שישפיעו על חייהם עוד שנים רבות".

בנוסף הוסיפה אסטרייכר-זינגר "כחברה וכאוניברסיטה ציבורית, יש לנו אחריות עמוקה לעמוד לצידם לא רק במילים, אלא גם במעשים. אנו מאמינים בכוחם השיקומי של הלימודים האקדמיים ושל חיי הקמפוס, ורואים בכך גם זכות גדולה".