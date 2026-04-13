חומות העיר העתיקה הוארו בטלאי צהוב ו"יזכור" עיריית ירושלים

עיריית ירושלים ציינה הערב (שני) את פתיחת אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה במחווה ויזואלית על אתריה המרכזיים של העיר.

עם רדת החשיכה, הקרינה העירייה על חומות העיר העתיקה ועל גשר המיתרים בכניסה לבירה את סמל הטלאי הצהוב, לצד נרות זיכרון וכתובות האור "יזכור" ו-"לא נשכח לעולם".

בעירייה מציינים כי בירושלים מתגוררים כיום כ-6,900 ניצולי שואה. העירייה מעניקה להם מעטפת חברתית ורגשית לאורך כל ימות השנה באמצעות מגוון תוכניות ומיזמים קהילתיים, "אנו גאים ללוות ולעמוד לצד ניצולי השואה שעברו תופת, שרדו ובחרו בחיים".

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, התייחס למחווה: "ירושלים מרכינה ראש ומתייחדת עם זכר ששת מיליוני הנספים בשואה, ומחבקת באהבה את אלפי ניצולי השואה החיים בקרבה. העיר עומדת לצידם בכל יום, ברוח הערבות ההדדית הירושלמית, ופועלת להבטיח את רווחתם, בגוף ובנפש. זו חובתנו וזכותנו כאחד. נזכור לעד ולא נשכח".