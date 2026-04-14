סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, שהוביל את שיחות המו"מ עם איראן בפקיסטן והודיע ביום ראשון על כישלונן, אמר הלילה בריאיון ל"פוקס ניוז" כי למרות שלא הושג הסכם, נרשמה התקדמות בין הצדדים.

לדבריו, "לא הכול הלך לא טוב - היו דברים שהלכו טוב. היו דברים שיכולנו להתגמש בהם והיו דברים שהיו חיוניים". ואנס הדגיש כי ארה"ב הציגה את דרישותיה באופן ברור, ובראשן מניעת נשק גרעיני מאיראן.

הוא הוסיף: "הנשיא הבהיר - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כל הקווים האדומים שלנו נגזרים מזה", וציין כי אחת הסוגיות המרכזיות במחלוקת היא נושא האורניום המועשר.

ואנס הבהיר כי וושינגטון דורשת להוציא את האורניום המועשר משטח איראן לחלוטין, ואמר כי "זה לא מספיק שהם אומרים שלא יפתחו נשק - צריך לאכוף את זה. החומר קיים ונמצא מתחת לאדמה, ואנחנו רוצים לוודא שהוא יוצא משם".

בהתייחס לאפשרות של שיחות נוספות, אמר סגן הנשיא כי "זו שאלה שצריך להפנות לאיראנים, הכדור במגרש שלהם", והוסיף כי הדרישה האמריקנית נותרה ברורה - הוצאת האורניום המועשר וקבלת התחייבות שלא לפתח נשק גרעיני.

עוד ציין כי ואנס במהלך השיחות התחדדה ההבנה לגבי אופן ההתנהלות של הצד האיראני, ואמר: "תוך כדי השיחות הבנו איך הם מתנהלים - וזו הסיבה שעזבנו את פקיסטן". לדבריו, האיראנים לא היו מסוגלים לסגור עסקה ונדרשו לשוב לטהרן לקבלת אישור, בעוד ארה"ב הציגה את דרישותיה באופן ברור.