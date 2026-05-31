נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (ראשון) איום נוסף לעבר טהרן, והבהיר כי לצד העדפתו להגיע להסכם, הוא מוכן לחדש את הפעולה הצבאית אם המגעים ייכשלו.

"אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד", אמר טראמפ בריאיון לרשת "פוקס ניוז" ששודר בתוכניתה של כלתו, לארה טראמפ.

הנשיא הוסיף כי אם ארצות הברית "לא תקבל את מה שהיא רוצה" - היא "תסיים את זה בדרך אחרת", והדגיש: "זה יקרה, לאט אבל בטוח...הייתי רוצה לומר שאני ממהר כי אתם יודעים שמחירי הבנזין הולכים לצנוח, אבל אם תמהר, לא תעשה הסכם טוב".

כשנשאל מהו הקו האדום שיוביל לחידוש המערכה הצבאית, השיב: "בסופו של דבר, הסכם שלא יהיה טוב עבורנו - זה הקו. אני משחק את זה עד הסוף, ונראה מה יקרה".

טראמפ כינה את האיראנים "מנהלי משא ומתן טובים" ו"ערמומיים", אך טען כי וושינגטון מחזיקה כעת ב"כל הקלפים" מאחר שאיראן "הובסה צבאית". כמו כן, חזר על עמדתו לגבי היעד המרכזי של מדינתו: "הם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני".

הדברים נאמרו לאחר דיון בן כשעתיים שקיים טראמפ ביום שישי בחדר המצב בבית הלבן, אשר עסק בצעדים הבאים מול איראן ובמצר הורמוז, והסתיים ללא הודעה רשמית.

העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח מפי גורם בכיר בממשל שדיבר בעילום שם, כי הנשיא טרם קיבל החלטה בנוגע להסכם חדש. לפי אותו גורם, בממשל סבורים שהסכם נמצא בהישג יד, אך קיימות סוגיות במחלוקת ובהן הפשרת הכספים האיראניים המוקפאים בחו"ל.