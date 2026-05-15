נשיא ארה"ב דונלד טראמפ רמז הלילה (שישי) כי המלחמה נגד איראן טרם הסתיימה וכי ההשמדה הצבאית של הרפובליקה האסלאמית עשויה להימשך.

הדברים נאמרו כחלק מפוסט ארוך ברשת החברתית Truth Social בעקבות ביקורו של טראמפ בסין ופגישתו עם הנשיא שי ג'ינפינג.

"כשהנשיא שי התייחס באלגנטיות רבה לארצות הברית כאל אומה שנמצאת בדעיכה, הוא התייחס לנזק העצום שספגנו במהלך ארבע השנים של 'ג'ו ביידן הישנוני' וממשל ביידן, ובנושא הזה הוא צדק ב-100%", כתב טראמפ.

"הנשיא שי לא התייחס לעלייה המדהימה שארצות הברית הציגה לעולם במהלך 16 החודשים המרהיבים של ממשל טראמפ, הכוללים שיאים של כל הזמנים בשוק המניות ובקרנות הפנסיה, ניצחון צבאי ומערכת יחסים משגשגת בוונצואלה, וההשמדה הצבאית של איראן (המשך יבוא!)", הוסיף.

"לפני שנתיים היינו, למעשה, אומה בדעיכה. בנקודה זו אני מסכים לחלוטין עם הנשיא שי! אבל עכשיו, ארצות הברית היא האומה 'הלוהטת' ביותר בכל מקום בעולם, ובתקווה מערכת היחסים שלנו עם סין תהיה חזקה וטובה מאי פעם!", סיכם טראמפ.

קודם לכן אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז כי נשיא סין שי ג'ינפינג הביע רצון לסייע לקידום הסכם באזור.

לדברי טראמפ, שי אמר כי הוא מעוניין לראות את מצר הורמוז נותר פתוח, וציין כי "כל מי שקונה כמות כזו של נפט, ברור שיש לו קשר כלשהו".

מוקדם יותר פרסם הבית הלבן הודעת סיכום לאחר פגישתם של טראמפ ושי, שבה נכתב כי "סין וארה"ב הסכימו שמצר הורמוז חייב להישאר פתוח - ושאסור שאיראן אי פעם תשיג נשק גרעיני".