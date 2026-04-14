קהילת "עוז והדר", הפועלת בשכונת הדר גנים בפתח תקווה, פרסמה בימים האחרונים קול קורא לאיתור רב קהילה חדש. המהלך מגיע בעקבות עזיבתו של רב הקהילה הרב אורי סדן, שנבחר לרב היישוב סביון.

הקהילה, המונה משפחות רבות ובני נוער, מבקשת לאתר דמות תורנית בעלת שיעור קומה שתשלב ידע הלכתי רחב עם יכולת הנהגה וחיבור אישי.

במסגרת המודעה הודגש כי המועמד נדרש להיות בעל סמיכה לרבנות ויכולת לפסוק הלכה למעשה, הן בענייני היחיד והן בסוגיות ציבוריות.

עוד ציינו בקהילה כי קיימת חשיבות רבה ליכולות בין-אישיות גבוהות, ובפרט ליכולת ללוות בני נוער וילדים. "אנחנו מחפשים רב שיהיה חלק מהקהילה - לא רק פוסק ומורה דרך, אלא גם דמות נגישה, מחברת ומובילה".

התפקיד כולל ליווי של חברי הקהילה במעגלי החיים השונים, לצד הובלת יוזמות רוחניות כמו שיעורי תורה וחיזוק חיי התפילה.

בקהילה מדגישים כי מדובר בהזדמנות עבור רב המבקש להשתלב במסגרת קהילתית מגובשת ולהיות שותף לתהליך של בנייה והתפתחות רוחנית.