ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס תקף היום (שלישי) את ישראל והאשים כי היא מפרה את המשפט הבינלאומי. לדבריו, "המשפט הבינלאומי מופר בעיקר על ידי מדינה אחת - והיא ממשלת ישראל".

סאנצ'ס הוסיף כי לצד הביקורת על ישראל, קיימת גם "תגובה בלתי חוקית לחלוטין מצד המשטר האיראני". הדברים נאמרו על רקע מתיחות מדינית מתמשכת בין המדינות.

ביום שישי האחרון הודיע משרד החוץ כי ספרד סולקה ממפקדת התיאום הבינלאומית בקריית גת. לפי ההודעה, הצעד ננקט לאור "אובססיה אנטי-ישראלית של הממשלה במדריד".

ההחלטה התקבלה בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו ותואמה עם ארצות הברית. בירושלים ציינו כי ספרד המשיכה להתבטא בבוטות נגד ישראל גם במהלך המלחמה עם איראן, ועל כן הוחלט על סילוקה מהמפקדה.

במקביל למשבר המדיני, פתח ארגון "שורת הדין" בחזית משפטית נגד סאנצ'ס. הארגון הגיש תלונה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC), בטענה כי ספרד סייעה למשטר האיראני בהעברת רכיבים דו-שימושיים הקשורים לחומרי נפץ בשווי 1.3 מיליון אירו בשנים 2024-2025.

על פי התלונה, מדובר ברכיבים קריטיים להפעלת מטעני חבלה ורקטות, המשמשים את שלוחותיה של איראן - חמאס, חיזבאללה והחות'ים.

התלונה מציינת כי כלי תקשורת איראניים אף הפיצו תמונות של טילים בליסטיים עם תמונתו של סאנצ'ס והכיתוב "תודה, ראש הממשלה", כהוכחה לרוח הגבית המעשית שסיפק למשטר.

נשיאת ארגון "שורת הדין", עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, מסרה: "כאשר ראש ממשלה מאפשר, במישרין או בעקיפין, העברת רכיבים שמחזקים את מכונת הטרור של המשטר האיראני, הוא לא יכולה להמשיך להציג את עצמו כמי שפועל בשם זכויות אדם. אי אפשר לגנות את ישראל בזירה הבינלאומית, ובו בזמן לסייע למשטר שמחמש ארגוני טרור ותוקף אזרחים חפים מפשע. האחריות לפשעי מלחמה אינה נעצרת רק אצל מי שלוחץ על ההדק, אלא מגיעה גם למי שמספק את האמצעים שמאפשרים את הירי".