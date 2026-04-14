הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, פנה במכתב לרב הראשי לישראל, ובו קרא לעצור את הליך מינויים של רבנים ברחבי הארץ.

"לאחרונה מונו רבנים חשובים במספר מקומות ברחבי הארץ, אולם נראה כי רובם מגיעים מזרם אחד בלבד. לדעתי יש בכך טעם לפגם, שכן נוצר רושם כאילו רבנים שלמדו בבתי מדרש אחרים אינם יכולים לשמש כרבני ערים או כרבני מועצות אזוריות כאילו כל התורה נמצאת בבית מדרש אחד בלבד", כתב הרב

הרב אליהו הוסיף כי "משהו במערכת הקיימת משבש את רצון הציבור, שכן גם ביישובים שבהם יש רוב גדול של ציבור דתי־לאומי, לא תמיד זוכים למינוי של רב המתאים לאורחות חייהם ולרוח הקהילה. מצב זה גורם נזק גדול לעולם התורה, ועלול להביא אנשים לחשוב כי גם בהיכלות בתי המדרש נכנסים שיקולים זרים שאינם ראויים".

בהמשך התייחס לשמועות על הקמת ועדות חדשות לבחירת רבנים אזורים וכתב כי יש לעכב את המהלך. "לאחרונה נשמעות גם שמועות על כוונה להקים בקרוב ועדות לבחירת רבנים במספר מקומות בארץ. לאור האמור לעיל, אבקש כי המועצה לא תאשר בשלב זה נציגים מטעמה לוועדות אלו, טרם קיום דיון מסודר בישיבת המועצה עצמה.

ראוי שהחלטה בנושא חשוב כל כך תתקבל בדיון פתוח ומעמיק, ולא במסגרת סבב טלפוני. כבודו הוא הרב הראשי לישראל, ומתוקף תפקידו ומעמדו יש בידו היכולת לעצור את מרוץ המינויים הנוכחי, שאינו מוסיף כבוד למוסד הרבנות הראשית לישראל, ולפעול לקיום דיון ענייני שיבטיח מערכת מינויים מאוזנת והוגנת יותר", סיכם הרב.