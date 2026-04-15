אישה כבת 60 נהרגה בצהריים (רביעי) בהתנגשות חזיתית בין רכב פרטי למשאית בכביש 91, בקטע הדרך שבין משמר הירדן לצומת מחניים.

צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת גליל-גולן שהוזעקו לזירה זיהו את הנהגת כשהיא לכודה בתוך הרכב הפרטי, שספג פגיעה אנושה. לוחמי האש החלו בפעולות חילוץ מורכבות תוך שימוש בכלים הידראוליים לחיתוך המתכת.

עם סיום פעולות החילוץ, ניסו צוותי מגן דוד אדום להעניק טיפול רפואי לנהגת, אך נאלצו לקבוע את מותה במקום.

נהג המשאית קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום מצוותי מד"א ולא נזקק לפינוי לבית החולים.

פראמדיקית מד"א נויה אביטן וחובש רפואת חירום עדן גיגי סיפרו: "כשהגענו למקום התאונה הבחנו ברכב עם פגיעות קשות שבתוכו נלכדה הנהגת, אישה כבת 60 שסבלה מחבלה רב מערכתית, לאחר שחולצה ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערינו היא הייתה ללא דופק ולא נשמה, הפציעות שלה היו קשות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום".

רב-רשף רועי פיניש, מפקד האירוע מטעם כבאות והצלה, תיאר את הזירה: "מדובר בתאונה חזיתית קשה מאוד בין משאית לרכב פרטי. לוחמי האש פעלו במהירות לחילוץ הלכודה מהרכב המרוסק, אך עוצמת הפגיעה הייתה אנושה. אנו קוראים לנהגים לנהוג בזהירות מרבית".