משרד החינוך הודיע הערב (מוצאי שבת) על חזרה מלאה של מערכת החינוך לפעילות שגרתית בכל רחבי הארץ, כולל ביישובי קו העימות בצפון, החל ממחר.

ההחלטה התקבלה בהתאם למדיניות ההתגוננות המעודכנת של פיקוד העורף.

בניגוד להחלטות קודמות שבהן ניתנה לרשויות המקומיות גמישות מסוימת בקביעת אופן הפעילות, הפעם מבהיר משרד החינוך כי מדובר בהחלטה גורפת שאינה ניתנת לשינוי.

המשמעות היא שכלל המסגרות החינוכיות מחויבות לפתוח את שעריהן ללא מגבלות על פעילות חינוכית או חברתיות.

במשרד מדגישים כי המערכת נערכה מבעוד מועד לתרחיש של חזרה מלאה, וכי הוקצו כל המשאבים הנדרשים כדי להבטיח פתיחה מידית ובטוחה של כלל המוסדות.

שר החינוך, יואב קיש, התייחס להחלטה ואמר: "המערכת חוזרת לפעילות מלאה מתוך היערכות מוקדמת ומתוך אחריות למציאות בשטח. החזרה ללמידה במסגרות היא רגע חשוב עבור התלמידים והצוותים. על כולנו לפעול לחזרה מיטבית ומהירה למען סגירת פערי הלימוד והחוסן החברתי".

קיש הוסיף כי משרדו יעמיד את כל הכלים הנדרשים כדי להבטיח חזרה איכותית לכל תלמיד ותלמידה, בדגש על יישובי קו העימות שחוו תקופות ממושכות של למידה מרחוק או פעילות חלקית.