סגנית נשיא ארה"ב לשעבר קמלה האריס, שהפסידה לנשיא דונלד טראמפ בבחירות האחרונות, תקפה הלילה (ראשון) את טראמפ במהלך אירוע פוליטי בדטרויט.

בדבריה האשימה האירס כי טראמפ נגרר לעימות צבאי מול איראן והביעה ביקורת חריפה על התנהלותו.

האריס טענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שגרר את טראמפ למלחמה, שלדבריה הציבור האמריקני אינו מעוניין בה. עוד אמרה כי העימות הוביל לסיכון חיי חיילים אמריקנים ולפגיעה במצב הכלכלי.

לדבריה, "בואו נבהיר את זה, [טראמפ] נגרר למלחמה על ידי ביבי נתניהו". היא הוסיפה כי התקיפה באיראן היא "ניסיון עלוב שלו להסיט את תשומת הלב ממסמכי אפשטיין".

האריס החריפה את דבריה וכינתה את ממשל טראמפ "המושחת, חסר הרחמים וחסר היכולת" בתולדות ארצות הברית. היא הוסיפה כי הנשיא מעוניין להשתמש בכוחו של הצבא האמריקני נגד כל מי שיבחר.

עוד טענה האריס כי טראמפ הוא הנשיא הראשון מאז מלחמת העולם השנייה משתי המפלגות שזנח את האחריות האמריקנית לטפח ולהגן על בריתות וידידויות. בהמשך האשימה כי הוא "אפילו לא מעמיד פנים, ולמעשה מזלזל בחשיבות השמירה על כללים ונורמות בין-לאומיות כמו ריבונות ושלמות טריטוריאלית".

במקביל, טראמפ שיבח הלילה את ישראל בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social.

"בין אם אנשים אוהבים את ישראל ובין אם לא, הם הוכיחו את עצמם כבעלי ברית גדולים של ארצות הברית של אמריקה. הם אמיצים, נועזים, נאמנים וחכמים, ובניגוד לאחרים שחשפו את צבעם האמיתי ברגע של סכסוך ולחץ, ישראל נלחמת חזק ויודעת איך לנצח", כתב.