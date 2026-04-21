נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (שלישי) למגעים עם איראן והביע ביטחון כי טהרן תנהל משא ומתן עם וושינגטון. הדברים נאמרו בראיון לתוכנית הרדיו של איש התקשורת השמרני ג'ון פרדריקס.

במהלך הראיון הזהיר טראמפ מפני השלכות אפשריות אם איראן לא תגיע לשולחן המשא ומתן. "ובכן, הם ינהלו משא ומתן, ואם לא - יהיו להם בעיות כמו שלא ראו מעולם", אמר, והוסיף תקווה כי האיראנים "יגיעו לעסקה הוגנת, ויבנו מחדש את המדינה שלהם".

לדבריו, במסגרת הסכם עתידי לא יוכל להתקיים מצב של התקדמות גרעינית. "כשיעשו זאת, לא יהיה להם נשק גרעיני", אמר טראמפ.

בהמשך התייחס הנשיא גם לפעילות הצבאית מול איראן. "אני חייב לומר שלא הייתה לנו ברירה באיראן", אמר. "זה לא היה מצב שהייתה לנו ברירה. היינו חייבים לעשות זאת. עשינו עבודה מצוינת, ונשלים את זה, וכולם יהיו מרוצים".

הראיון התקיים שעות ספורות לאחר שיו"ר הפרלמנט באיראן מוחמד באקר קאליבאף תקף את טראמפ ברשת X, על רקע המגעים המתנהלים בין הצדדים.

"טראמפ, באמצעות הטלת מצור והפרת הפסקת האש, מנסה להפוך את שולחן המשא ומתן - בדמיונו - לשולחן של כניעה או להצדיק את חידוש חרחור המלחמה. אנו לא מקבלים מו"מ תחת איומים, ובשבועות האחרונים נערכנו לחשיפת קלפים חדשים בשדה הקרב", כתב.

קאליבאף הגיב לפוסט שפרסם טראמפ ברשת Truth Social שבו הבהיר כי ארצות הברית לא תסיר את הסגר על נמלי איראן עד להשגת הסכם עם טהרן.

בתוך כך, ערוץ "אל-ערביה" הסעודי ציטט את התקשורת הפקיסטנית ולפיה פקיסטן פנתה לארצות הברית ולאיראן בבקשה להאריך את הפסקת האש בשבועיים נוספים.

לפי הדיווחים, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף עשוי להכריז כבר מחר על הארכת הפסקת האש.