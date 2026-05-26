נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר הלילה (שלישי) כי השמדת האורניום המועשר שבידי איראן היא תנאי הכרחי לגיבוש הסכם בין המדינות.

"האורניום המועשר יועבר באופן מיידי לארה"ב, כדי שיוחזר הביתה ויושמד, או, שלחלופין, ועדיף, בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, יושמד במקום שבו הוא נמצא או באתר אחר שיוסכם עליו, כאשר הוועדה לאנרגיה אטומית, או גוף מקביל לה, תשמש עדה לתהליך ולאירוע הזה!", כתב טראמפ בחשבונו ברשת החברתית Truth Social.

הצהרתו של הנשיא האמריקני מגיעה על רקע המאמצים המדיניים להשגת הסכם, כאשר בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" דווח כי וושינגטון דורשת התחייבויות ברורות מטהרן בנוגע לתוכנית הגרעין, בעוד צוותי המשא ומתן האיראניים לוחצים לקבלת הקלות בעיצומים הכלכליים ובהפשרת נכסים.

לפי הדיווח, בארצות הברית חוששים כי איראן תנסה לעכב את הטיפול בסוגיית הגרעין לאחר שתזכה להקלות במסגרת העסקה.

במקביל, בחדשות 12 דווח על האטה בקצב השיחות בשל מחלוקות מהותיות בין הצדדים. על פי הדיווח, האיראנים מביעים מוכנות להתחייב שלא לפתח נשק גרעיני, אך האמריקנים אינם מסתפקים בהתחייבות זו ומציעים שלוש חלופות לחומר המועשר: מכירתו לארצות הברית, העברתו למדינה שלישית, או דילולו.

בנוגע לפתיחת מצר הורמוז, איראן מתעקשת על ניהול איראני בלעדי ודוחה את ההצעות האמריקניות האחרות. עם זאת, בין הצדדים קיימת הסכמה שלפיה לבנון תיכלל בהסכם המתגבש.