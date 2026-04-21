המשואה העשירית בטקס הדלקת המשואות ה-78 הוקדשה הערב (שלישי) לשילוב המופלא שבין לימוד התורה להגנה על המולדת.

הרב אבי זרביב, המכהן כדיין ובמקביל השלים קרוב ל-800 ימי מילואים כמפעיל דחפור בקו האש, השיא את המשואה לכבוד חטיבת גבעתי וחיל החימוש.

המנחים, רותם כהן ומלי לוי, תיארו את פועלו המדהים של הרב זרביב כמפעיל דחפור בצוותי הצמ"ה, הוא פעל בקו האש הראשון תחת מטר של מטענים וטילי נ"ט, כשהוא פורץ את הדרך עבור כוחות הרגלים והשריון.

בנאומו, בחר הרב זרביב להעלות על נס את אלו שפעמים רבות נותרים מאחורי הקלעים - אנשי ההנדסה והחימוש: "אני משיא משואה זו לכבוד מפעילי הדחפורים והבאגרים - פורצי הדרך, מכריעי האויב ומפרקי תשתיות הטרור ששומרים על חיי חיילינו. לכבוד לוחמי החימוש ותומכי הלחימה, שההכרעה מתאפשרת בזכותם".

הוא הוסיף והצדיע ללוחמי חטיבת גבעתי, לסיירת ול"כוח רייש", וציין את התעוזה והחשיבה מחוץ לקופסה שאפיינו את המערכה.

רגע מרגש נרשם כאשר הרב זרביב פנה לאמו בת ה-90 שישבה בקהל, ולרעייתו וילדיו שליוו אותו בתפילה ובדאגה לאורך חודשי הלחימה הארוכים.

הוא חתם את דבריו בחיבור שבין בתי הדין לכלל חלקי העם: "לכבוד בתי הדין הרבניים ולומדי התורה האהובים. לכבוד עם ישראל, עם נחוש ואהוב, על כל גווניו וחלקיו. ולכבוד ריבונו של עולם - שהוא הנותן לנו כוח לעשות חיל".