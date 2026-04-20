הרב, הדיין והלוחם אברהם זרביב השתתף אמש בחזרה הגנרלית לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל. בראיון לערוץ 7 תיאר את תחושותיו מהאירוע ואת המשמעות שהוא מייחס לו.

"אתמול בחזרה הגנרלית הדלקתי משואה והייתי נרגש וגאה שמדינת ישראל מכירה ומוקירה את מה שעשינו ברצועת עזה, שהובלנו את ההכרעה שם. חזרתי מלבנון בשביל הטקס וחבריי עכשיו ממשיכים כדי להכריע את האויב", אמר הרב זרביב.

הוא הוסיף "הייתי נרגש ושמח על הזכות הזאת להשיא משואה ולקבל את ההוקרה הזו למפעל שאני מייצג, מפעילי הדחפורים והבאגרים, פורצי הדרך שמונעים מאות הרוגים. אני חושב שזה מהלך שהכריע את המלחמה. בזכות השיטה הזאת המלחמה נמשכה והכתישה של חמאס נמשכה ותימשך כי עוד לא סיימנו".

בהתייחס לביקורת של קומץ בשמאל על כל שנבחר להשיא משואה אמר הרב זרביב, "לא הופתעתי. אני מרחם עליהם. שיסתכלו על הטוב. יש לנו עם טוב, חברה טובה, כלכלה טובה. למה להעיר על החסרונות?".

לשאלה על המעבר בין זיכרון לעצמאות משיב הרב זרביב "לפני שהגעתי לחזרה לטקס בהר הרצל הלכתי לבקר בבית העלמין הצבאי את עשרות חבריי שנשארו מאחור. היה לי אירוע לא קל, ממש גדול, ועברתי קבר קבר, עשרות קברים. החיבור בין יום הזיכרון ליום העצמאות זה חיבור טבעי כי יום העצמאות נובע מיום הזיכרון, המתים שלנו, הנופלים שלנו הם החוסן של המדינה שלנו".