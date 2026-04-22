תיעוד נדיר התקבל הבוקר (רביעי) מול חופי אשדוד, כאשר לווייתן נראה שוחה סמוך לשובר הגלים, בזמן שבעולם מציינים את יום כדור הארץ הבינלאומי.

בסרטון שהועבר לעמותת דלפיס נראה לווייתן באורך של כארבעה מטרים. על פי הערכות ראשוניות של החוקרים, ייתכן כי מדובר בלווייתן גוץ (מינקי) או, בסבירות נמוכה יותר, בזיפיוס חלול חרטום.

בעמותת דלפיס ציינו כי הזיפיוס נחשב לאחד היונקים הימיים המסתוריים ביותר, החי לרוב בעומקים של מעל 1,000 מטרים. הופעתו בקרבת החוף נחשבת חריגה מאוד ולעיתים מעידה על מצוקה.

לעומת זאת, לווייתן גוץ הוא מין נפוץ יותר, ובשנים האחרונות נרשמו יותר תצפיות של פרטים צעירים המתקרבים לחופי הים התיכון, לעיתים בשל שפע מזון או התנהגות חקרנית.

החוקרים ממשיכים לבחון את התיעוד ומתייעצים עם מומחים מחו"ל, במטרה לקבוע את זהות הלווייתן ולברר את נסיבות הגעתו לאזור.