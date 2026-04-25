ראש ממשלת הונגריה היוצא, ויקטור אורבן, הודיע כי לא ייכנס לפרלמנט לאחר שמפלגתו פידס הובסה בבחירות שנערכו ב-12 באפריל וסיימו 16 שנות שלטון.

בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות אמר כי יפעל כעת לשיקום התנועה הפטריוטית ולא בזירה הפרלמנטרית.

למרות שנבחר מחדש כחבר פרלמנט ברשימת הייצוג היחסי, הודיע אורבן כי יחזיר את המנדט. לדבריו, "המנדט שקיבלתי כמועמד המוביל של הרשימה הוא למעשה מנדט פרלמנטרי של פידס. מסיבה זו החלטתי להחזירו".

בבחירות האחרונות ירדה מפלגת פידס מ-135 מושבים ל-52 מתוך 199 מושבי הפרלמנט. מפלגת טיסה, בראשות פטר מגיאר, זכתה ביותר משני שלישים מהמושבים, מה שמאפשר לה לקדם שינוי במדיניות הפנים והחוץ של הונגריה.

אורבן, בן 62, ציין כי עתידו כיו"ר המפלגה יוכרע בכנס שייערך ביוני.

אורבן מכהן כחבר פרלמנט מאז 1990 והנהיג את פידס לאורך כל התקופה, כשמאז 2010 שימש כראש הממשלה והפך לדמות המרכזית בפוליטיקה ההונגרית. בבחירות האחרונות נרשמה נטישה רחבה של מצביעים על רקע אי שביעות רצון ציבורית מטענות לשחיתות וירידה ברמת החיים.