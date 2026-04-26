כוחות צה"ל השמידו תשתית תת-קרקעית משמעותית בדרום רצועת עזה.

הפעילות בוצעה על ידי כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם, תחת פיקוד אוגדת עזה (143), הפועלים במרחב שמזרחית ל"קו הצהוב" במטרה לטהר את האזור מתשתיות טרור.

במהלך הפעילות המבצעית, איתרו והשמידו הכוחות תוואי תת-קרקעי התקפי באורך של כ-800 מטרים.

במנהרה אותרו חדרי שהייה, ציוד צבאי ואמצעי לחימה, ביניהם ווסטים צבאיים ורקטה של ארגון הטרור הג'האד האיסלאמי הפלסטיני.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מצה"ל.