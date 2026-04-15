הרב שלמה אבינר בדרכו לעזה דוד בן חמו

נשיא ישיבת "עטרת ירושלים", סרן במיל' הרב שלמה אבינר, ירד אתמול (שלישי) לשטח הלחימה ברצועת עזה כדי לפגוש את לוחמי צה"ל הנמצאים בחזית.

במהלך שהותו בעזה, עבר הרב בין היחידות השונות והעביר סדרת שיעורים ושיחות חיזוק ושוחח עם החיילים.

אחד החיילים שנוכח בשיעורים שיתף בתחושותיו: "זה לא רק ביקור, זה חיזוק לנשמה. קיבלנו ממנו כוח להמשיך קדימה".

לפני שנה צה"ל פתח בתחקיר בעקבות כניסתו של הרב אבינר לתל כודנה שבגבול סוריה, בליווי עוזרו הרב מרדכי ציון וחיילי מילואים מהרבנות הצבאית.

הביקור התקיים בשטח שנמצא בשליטה ישראלית ברמת הגולן, אך סמוך לגבול הסורי, ועמד כולו בסימן חיזוק החיילים והבעת תמיכה בפעילותם. בשיחה אז עם ערוץ 7 סיפר הרב ציון כי מטרת הביקור הייתה "לחזק את רוח הלחימה של חיילינו".

"זה לא עניין שלי", הבהיר בזמנו הרב אבינר. "יצאתי לשטח במסגרת שירות מילואים בצה"ל, בליווי קצינים וליווי צבאי מלא. אני נקרא למילואים - אני בא".

לדבריו, הכניסה לשטח סוריה לא עוררה בו חשש: "אני לא יותר צדיק מכל חייל, ולא יותר רשע. אני כמו כולם. לא פחדתי במלחמת ששת הימים, לא פחדתי במלחמת יום הכיפורים, ולא פחדתי במילואים. אז למה שאפחד עכשיו, כשאני בא ללמד תורה? גם בגבול הצפון ובגבול עזה - אזורים מסוכנים יותר - לא פחדתי. נקראתי, והגעתי".

הרב אבינר התייחס לשירותו במסגרת הרבנות הצבאית ואמר: "אני יוצא מהבית בבוקר וחוזר בערב. זה כאין וכאפס לעומת החיילים שמוסרים את נפשם יומם וליל. אם קוראים לי - סימן שזה מועיל. ידוע שצה"ל אינו רק נשק - אלא גם מורל, ומעל הכול: מורל. אבל מסירות הנפש של החיילים היא העיקר".