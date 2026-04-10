תמונת המצב הביטחונית ברצועת עזה, כשנתיים וחצי לאחר פרוץ המלחמה, מצביעה על יכולת הסתגלות גבוהה של ארגון הטרור חמאס, שממשיך במאמצי שיקום והתעצמות חרף הפגיעות שספג.

לפי מידע שפורסם ב-mako עולה כי חמאס מנצל את המרחב ההומניטרי ואת האוכלוסייה האזרחית כדי לאסוף מודיעין ולחזק את כוחו הצבאי והכלכלי.

אחת הטקטיקות החדשות והמדאיגות של חמאס לאיסוף מודיעין על כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה כוללת שימוש מוגבר בעפיפונים הנושאים מצלמות זעירות.

את העפיפונים מפריחים ילדים מול כוחות צה"ל, במטרה למנוע תקיפה של המפעילים ולהקשות על הצבא להגיב מבלי לייצר אירוע בינלאומי של פגיעה בבלתי מעורבים.

על פי ההערכות, פועלים כיום ברצועה כעשרים אלף מחבלים חמושים, לצד שיקום הדרגתי של יכולות הפיקוד והשליטה.

עוד עולה מהדיווח כי חמאס שומר על שליטה בכ-50 אחוזים משטח הרצועה, בעיקר מעבר לקו הצהוב. במקביל, צה"ל טרם חיסל את כלל "המחבלים הכלואים" ברפיח, שחלקם ממשיכים להופיע ואף לנסות לפגוע בכוחות.

לפי הדיווח, בתקופה האחרונה בוצעו מספר ניסיונות של חמאס להתקרב למוצבים תוך שימוש בפעולות הטעיה. באחד המקרים חוסל מחבל לא חמוש לאחר שנכנס למוצב, וברשותו נמצאו שני טלפונים.

גורמים בצה"ל מציינים כי אחד הגורמים המרכזיים להתעצמות הוא המשך הברחות אמצעי לחימה וציוד, בין היתר דרך שיירות סיוע הומניטרי. בנוסף, נעשה שימוש גובר ברחפנים לצורכי הברחה ואיסוף מודיעין, למרות מאמצי הסיכול.