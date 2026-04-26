הקריאה של עדן בן זקן יחצ

בעיצומו של מופע הענק שלה, בחרה הזמרת עדן בן זקן לעצור את רצף השירים לטובת מסר בעקבות שבוע קשה של מקרי רצח ואלימות גואה ברחבי הארץ.

"אני חייבת רגע לעצור. בשבוע האחרון היו מקרי רצח מזעזעים שלא יוצאים לי מהראש", פתחה בן זקן את דבריה ופנתה לאלפי בני הנוער: "אני יודעת שיש כאן בקהל הרבה בני נוער והלוואי ומכאן אוכל להעביר מסר... די לאלימות".

על המסכים הוקרנו תמונותיהם של ימנו בנימין זלקה שהוכה ונדקר למוות על ידי חבורת נערים רק משום שביקש מהם לא להתיז ספריי שלג לעבר לקוחות הפיצרייה בפתח תקווה וכן תמונתו של דסטאו צ'קול, צעיר כבן 19, שנדקר בסוף השבוע למוות ברחוב משה שרת בבאר שבע.

לטענת קרובת משפחתו של צ'קול, בליל הרצח "הוא קיבל טלפון מחברים לרדת מהבית למטה והם דקרו אותו בחזה".