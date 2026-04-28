השר עמיחי אליהו, שהגיש את חוות דעת הממשלה בנושא חנינת ראש הממשלה למחלקת החנינות, התייחס היום (שלישי) בראיון לכאן רשת ב' לדיווחים האחרונים, וטען כי בית הנשיא אינו שולל את מסלול החנינה.

השר אליהו התייחס לפרסום ב'ניו יורק טיימס', לפיו הנשיא יצחק הרצוג החליט שלא להעניק חנינה לנתניהו בשלב זה.

"בהתחלה כשראיתי את הפרסום של 'ניו יורק טיימס', אני חשבתי שבית הנשיא דוחה את החנינה, זו הייתה ההסתכלות הראשונה שלי", אמר. "אבל בהסתכלות השנייה וגם בשיחה שלי עם מקורבי הנשיא הובהר לי הפוך לגמרי, שבעצם הנשיא מקבל את עמדתי, לעומת עמדת מחלקת החנינות, שטענה שלא הוגשה חנינה. הנשיא אמר - 'רגע, הוגשה חנינה, אבל אני מבקש כרגע לתת זמן, לניסיונות פשרה, ומשם אנחנו נלך לחנינה'".

אליהו הדגיש כי בבית הנשיא אמרו לו שהעמדה של מחלקת החנינות שראש הממשלה לא הגיש בקשת חנינה, מכיוון שלא הייתה הודאה באשמה, אינה נכונה.

"היא לא נכונה עובדתית, היא לא נכונה משפטית, וגם בית הנשיא לא מקבל אותה. מה הנשיא אומר? 'תנו לי שבועיים להגיע לפשרה, ואז אם אצליח אני לא אצטרך את החנינה". השר חידד: "הם לא אמרו בדיוק שבועיים".