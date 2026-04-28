יו"ר ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, התייחס היום (שלישי) להתפתחויות הביטחוניות לאחר סקירה שקיבל, ואמר כי המשטר האיראני צפוי לשלם מחיר כבד.

ביסמוט הדגיש את חשיבות השמירה על שגרה בקרב הציבור לצד ערנות, וקרא "להישאר דרוכים".

מוקדם יותר דווח כי המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, בראשות המזכיר מוחמד-באקר זולפקדר, התכנסה לדיון דחוף מחשש שגל מחאות המוני ישטוף את המדינה כבר בימים הקרובים, על רקע המצוקה הכלכלית החריפה ביותר שידעה הרפובליקה האסלאמית.

לפי דיווח הלילה באתר האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל", גורמי הביטחון הציגו נתונים המצביעים על כך שהכלכלה האיראנית לא תוכל לשרוד יותר משישה עד שמונה שבועות נוספים של המצור הימי שהטיל צבא ארה"ב.

תעשיות הליבה - נפט, פטרוכימיה ופלדה - מושבתות כמעט לחלוטין. יצוא הפלדה הופסק רשמית אתמול, חודש לאחר תקיפות צה"ל במפעלי הפלדה הגדולים, מהלך ששיקומו נאמד בשנים.

עוד צוין כי עד סוף האביב עלולים עד שני מיליון אזרחים לאבד את מקום עבודתם בשוק הפרטי, לצד השבתה כמעט מלאה של מרכזי ייצור בתחומים מרכזיים בהם נפט, פטרוכימיה ופלדה.

גורמי הביטחון התריעו גם מפני השלכות ניתוק האינטרנט שנמשך כ-60 ימים, אשר הותיר לפי ההערכות כ-20% מכוח העבודה התלוי בפעילות מקוונת ללא עבודה.

במועצה העליונה מעריכים כי אם יתפרצו מחאות במהלך השיחות עם ארה"ב, הן עלולות לערער את יציבות השלטון באופן בלתי הפיך.

בנוסף, סגירת השווקים הפיננסיים, בהם בנקים, הבורסה ושוקי המטבע, הביאה לעצירה כמעט מוחלטת של הפעילות הכלכלית ולהיעדר יציבות במחירים.

לפי הדיווח, חשש מיוחד קיים סביב קריאות להפגנות ביום הפועלים הבין-לאומי ב-1 במאי, שהגבירו את הדריכות בקרב גורמי הביטחון.

גל המחאות האחרון התרחש בינואר בעקבות האינפלציה והמצוקה הכלכלית, אז פרס המשטר כוחות ביטחון ושיבש את האינטרנט במדינה. לפי הדיווחים, עשרות אלפי בני אדם נהרגו.