הצעה חדשה מצד איראן הועברה לארצות הברית באמצעות מתווכים פקיסטנים, ובה ניסיון להגיע תחילה להסכם על פתיחה מחדש של מצר הורמוז וסיום הלחימה, כאשר סוגיית הגרעין תידחה לשלב מאוחר יותר. כך דיווח הלילה (שני) אתר החדשות "אקסיוס", שציטט בכיר אמריקני ושני מקורות המעורים בפרטים.

לפי המקורות, המהלך נועד לפרוץ את הקיפאון במגעים ולהתגבר על חילוקי הדעות בתוך ההנהגה האיראנית בנוגע להיקף הוויתורים הגרעיניים. עם זאת, צוין בדיווח, הסכם שיתמקד תחילה במצר הורמוז ובהסרת המצור האמריקני עלול להשאיר את הנשיא טראמפ ללא מנוף לחץ משמעותי על טהרן, בכל הנוגע למאגר האורניום המועשר ולהתחייבות להשעיית ההעשרה לתקופה ממושכת.

התמודדות עם רכיבים אלו בתוכנית הגרעין, בין אם באמצעים צבאיים ובין אם דיפלומטיים, מוגדרת כיעד מרכזי עבור טראמפ במסגרת המערכה מול איראן. בתוך כך, הנשיא צפוי לכנס היום דיון בחדר המצב עם צוות הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ, שיתמקד בין היתר בקיפאון הנוכחי ובאפשרויות להמשך.

המשבר במגעים החריף במהלך סוף השבוע, לאחר ביקורו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י בפקיסטן, שלא הניב התקדמות. אתמול (ראשון) ניהל עראקצ'י שיחות עם בכירים עומאנים במסקט שעסקו במצר הורמוז, ולאחר מכן שב לאסלאמאבאד לסבב נוסף של פגישות. היום צפוי עראקצ'י להגיע למוסקבה ולהיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

ב"אקסיוס" דווח כי במהלך המגעים באסלאמאבאד דן עראקצ'י עם מקביליו הפקיסטנים בהצעה החדשה, שמטרתה לעקוף את המבוי הסתום סביב סוגיית הגרעין.

לדברי אחד המקורות, עראקצ'י הבהיר למתווכים הפקיסטנים, המצרים, הטורקים והקטארים כי אין קונצנזוס בתוך ההנהגה האיראנית באשר לדרישות האמריקניות להשעיה ממושכת של העשרת אורניום ולהוצאת האורניום המועשר מהמדינה. ההצעה המשותפת מתמקדת בפתרון המשבר סביב מצר הורמוז והמצור תחילה, לרבות הארכת הפסקת האש או הסכמה על סיום קבוע של המלחמה.

עוד נמסר כי רק לאחר פתיחת המצר והסרת המצור יחלו דיונים על סוגיית הגרעין. ההצעה הועברה לבית הלבן, אך לא ברור אם וושינגטון תבחן אותה בחיוב.

דוברת הבית הלבן, אוליביה וויילס, אמרה כי "מדובר בדיונים דיפלומטיים רגישים וארה"ב לא תנהל משא ומתן דרך התקשורת. כפי שהנשיא אמר, ארצות הברית מחזיקה בקלפים ותסכים רק להסכם שמעמיד את העם האמריקני בראש סדר העדיפויות, ולעולם לא תאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני".

דוברי משרד החוץ והצבא בפקיסטן סירבו להגיב.