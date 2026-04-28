מסעדת "גילה וננסי", השלוחה הברלינאית של השף אייל שני ושותפו שחר סגל, סוגרת את שעריה באופן סופי, כך דווח ב-N12.

המסעדה, שנועדה לשמש שלוחה בינלאומית למסעדה התל-אביבית, נתקלה בקשיים כבר בשלבי ההקמה, כאשר זמן קצר לפני פתיחתה הפכה ליעד למחאות ופעילות מצד ארגונים פרו-פלסטיניים.

בקיץ 2025, שבועות לפני הפתיחה המתוכננת, נרשמו קמפיינים ברשת וניסיונות לשבש את פעילות המקום, ובהמשך התקיימו הפגנות מחוץ למסעדה. בעקבות האירועים, נדחתה הפתיחה מספר פעמים.

בסופו של דבר נפתחה המסעדה בספטמבר 2025 תחת אבטחה משטרתית רחבה, אך גם אז נמשכו ההפגנות מחוץ למקום. למרות פעילותה, הלחץ המתמשך והאירועים סביב המסעדה הובילו כעת להחלטה על סגירתה.

סגירת המסעדה מצטרפת למקרים נוספים של עסקים בבעלות ישראלית ברחבי העולם שנאלצו להתמודד עם מחאות ואירועים מאז פרוץ המלחמה.