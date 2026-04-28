מתמודד "המירוץ למיליון" נזכר בחברתו שנרצחה קשת 12

במהלך משימה ב"המירוץ למיליון", פתח טום שלח את לבו בפני איתי און וסיפר על האובדן הכבד של מאי נעים הי"ד, חברת הילדות שהייתה עבורו כאחות ונרצחה בשבעה באוקטובר.

שלח שיתף את און בקשר המיוחד עם מאי, שהייתה עבורו כאחות קטנה מהיום שנולדה. "איבדתי מישהי כל כך קרובה אליי", סיפר בדמעות. "ראיתי אותה ב-5.10, היא נתנה לי חיבוק אחרי תקופה שלא ראיתי אותה. היא הייתה הבחורה שהכי ראתה אותי. הייתה לי זכות שהיא הייתה בחיים שלי".

שלח סיפר כי דמותה האופטימית והחזקה מלווה אותו לאורך כל התחרות: "כל פעם שקשה לי פה, אני אומר שאני רוצה להיות מאי".

בהמשך הוסיף בדמעות, "יש המון סיפורים, על זה שלקחו משם את האנשים הכי טובים והיא באמת ההוכחה לזה. היא הייתה פשוט מלאך, אי אפשר להסביר את זה".

נעים הי"ד נרצחה יחד עם חברה הקרוב לוטן אביר במיגונית בקיבוץ בארי, אליה נמלטו ממסיבת הנובה. השניים נמצאו כשהם מחובקים.