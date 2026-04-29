נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי המצור הימי נגד איראן יימשך - עד שהמשטר יסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין.

בריאיון לאתר "אקסיוס" הוסיף כי המצור "במובן מסוים אפקטיבי יותר מההפצצות". טראמפ הוסיף: "הם חנוקים כמו חזיר ממולא, וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם. אסור שיהיה להם נשק גרעיני".

מוקדם יותר פרסם טראמפ פוסט ברשתות החברתיות, שבו שיתף תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית ובה הוא נראה אוחז בנשק.

בפוסט כתב טראמפ באנגלית כי "איראן לא מצליחה להתאפס על עצמה. הם לא יודעים איך לחתום על הסכם לא-גרעיני".

בהמשך הוסיף אזהרה ישירה, "מוטב שהם יתעשתו בקרוב! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ - אין יותר אדון נחמד!"

לפני כן, דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" האמריקני כי טראמפ הורה ליועציו, להיערך לאפשרות של הארכת המצור הימי על איראן.

לפי הדיווח טראמפ אמר לצוותו הקרוב כי הוא מעדיף את האפשרות של הארכת המצור הימי, על פני אפשרויות אחרות בהן חידוש התקיפות באיראן או נסיגה חד צדדית אמריקנית. זאת, מכיוון שהוא סבור כי שני המהלכים הללו עלולים לאפשר לטהראן להמשיך בסגירת מצר הורמוז.

טראמפ אמר כי הצבא האמריקני "מצליח מאוד במזרח התיכון", וכי איראן הובסה. "הבסנו את היריב שלנו במישור הצבאי, לעולם לא נאפשר ליריב הזה להשיג נשק גרעיני", אמר.