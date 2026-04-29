נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אירח הלילה (רביעי) את המלך צ'ארלס לארוחת ערב בבית הלבן.

טראמפ התייחס בקצרה למלחמה עם איראן, וציין שהמלך מסכים עמו שאיראן לא צריכה להחזיק בנשק גרעיני.

"אנחנו עושים כרגע קצת עבודה במזרח התיכון, וזה הולך מאוד טוב", אמר טראמפ והוסיף: "הבסנו צבאית את היריב הספציפי הזה, ולעולם לא נרשה לאותו יריב - צ'ארלס מסכים איתי אפילו יותר ממה שאני מסכים עם עצמי - לעולם לא תהיה לאותו יריב אפשרות להחזיק בנשק גרעיני".

בתוך כך, מקורות אמריקניים אמרו ל"וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ הורה ליועציו להיערך לאפשרות של מצור ממושך על איראן.

המהלך נועד, לפי הדיווח, לפגוע בכלכלת המשטר האיראני ולחזק את הלחץ על טהרן להסכים לדרישות ארה"ב בנושא הגרעין, דרישות שאיראן מסרבת לקבל.

לפי המקורות, בדיונים הביטחוניים האחרונים בחר טראמפ להמשיך בלחץ כלכלי על איראן, כולל פגיעה בייצוא הנפט באמצעות הגבלות על תנועת ספינות לנמלים האיראניים וממנה. עוד צוין כי טראמפ מעריך שהאפשרויות האחרות - חידוש תקיפות או נסיגה מהעימות - נושאות סיכון גבוה יותר בהשוואה להמשך המצור.

אתמול (שלישי) הצהיר טראמפ ברשת החברתית "Truth" כי איראן העבירה מסר ישיר לארצות הברית על כך שהיא נמצאת בנקודת שבירה.

לדברי טראמפ, האיראנים הודו כי הם "במצב של קריסה" וביקשו מהאמריקאים לפעול לפתיחתו של מצר הורמוז באופן מיידי. טראמפ הוסיף כי בטהרן מבקשים מרחב נשימה "עד שיבינו את בעיית ההנהגה שלהם", וכי הם מעוניינים להגיע להסדר בהקדם האפשרי.

בזמן שטראמפ משדר קו נוקשה בפומבי, ב-CNN מדווחים כי המציאות מאחורי הקלעים מורכבת יותר. על פי המקורות, הפערים בין הצדדים מצטמצמים וישנה פעילות דיפלומטית ענפה שמטרתה להוביל להסכם מדורג. השלב הראשון והדחוף ביותר בתוכנית המסתמנת הוא פתיחת מצר הורמוז לשיט חופשי, ללא אגרות או הגבלות, בעוד שהסוגיה המורכבת של הגרעין האיראני תושאר לשלב מאוחר יותר בשיחות.

המתווכים מפעילים לחץ כבד על שני הצדדים לחתום על ההסכם כבר בימים הקרובים כדי למנוע הידרדרות נוספת.