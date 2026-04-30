טקס סיום מסלול הכשרת לוחמים בני החברה החרדית התקיים היום (חמישי) בבית הספר החילי של משמר הגבול בבית חורון.

מדובר במחזור הרביעי של המסלול הייחודי, המשלב הכשרה קרבית מלאה לצד התאמות המאפשרות ללוחמים לשמור על אורח חייהם החרדי במהלך השירות.

במהלך ההכשרה רכשו 20 הלוחמים מיומנויות בתחומי הלחימה, הקליעה, מקצועות השיטור והטיפול בהפרות סדר. עם סיום המסלול, ישולבו הלוחמים בפלוגות וביחידות המבצעיות של משמר הגבול וייקחו חלק פעיל במשימות ההגנה על אזרחי המדינה.

בטקס השתתפו סגן מפקד מג"ב תת-ניצב עמרם נידם, מפקד בית הספר החילי תת-ניצב ברק מרדכי, רב החיל רפ"ק יצחק בלייכברג, מנכ"ל עמותת "נצח יהודה" יוסי לוי ובני המשפחות.

הנואמים הדגישו את חשיבות השילוב בין המגזרים השונים בחברה הישראלית ואת תרומתם של הלוחמים לביטחון המדינה.

תת-ניצב עמרם נידם פנה ללוחמים ואמר, "הגיוס שלכם לשורות החיל, הוא צעד נוסף באופן שבו אנו משפיעים על פניה של החברה הישראלית ובאופן שבו משפיעה החברה עלינו כחיל. בחרתם לשלב בין עולמות שלכאורה עשויים להראות רחוקים זה מזה, אולם אתם ההוכחה שעולמות אלו יכולים לדור הכפיפה אחת. לחבר בין הרוח וסמלי המסורת כמו השם שנבחר לכם לבין עולם המעשה- השירות למען עם ישראל כשלנגד עיניכם אבני הביטחון".

עוד הוסיף כי "בחירה זו אינה מובנת מאליה, אך בימים אלו היא מתבקשת ומחויבת המציאות. בציפייה שתובילו, תשפיעו לטובה ותמשיכו לסלול את הדרך לבאים אחריכם".

תת-ניצב ברק מרדכי הוסיף בנאומו, "הייחודיות של לוחם חרדי, הוא השילוב בין ספרא לסייפא, השילוב בין נשק לתורה. לוחמים יקרים, עתה אתם מקיימים את הפסוק מספר תהילים שאומר: 'ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם', תודה לכם על הבחירה האמיצה לתרום ולהשתלב בחברה הישראלית, אני בטוח שתעמדו במשימתכם האדירה בשמירה על ביטחון מדינת ישראל, מתוך תחושת שליחות ואמונה בצדקת הדרך".