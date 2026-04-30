השמדת המנהרה התת-קרקעית דובר צה"ל

כוחות צה"ל מאוגדה 146 השמידו הבוקר (חמישי) מנהרה תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ראס בידה שבדרום לבנון.

המבצע בוצע על ידי לוחמי צוות הקרב של חטיבה 226 ויחידת יהל"ם, שהשתמשו ביותר מ-24 טון חומר נפץ לצורך הריסת התשתית.

אורכה הכולל של המנהרה שנחשפה עולה על 140 מטרים. בתוך התשתית התת-קרקעית איתרו הכוחות פירים מבצעיים, אמצעי לחימה רבים וחדרי שהייה והתארגנות.

על פי הודעת צה"ל, המנהרה שימשה את מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור בתקופה האחרונה.

במקביל להשמדת המנהרה, כוחות האוגדה הכווינו תקיפות של חיל האוויר במהלך היממה האחרונה. התקיפות כוונו נגד מספר מחבלים ותשתיות טרור נוספות של חיזבאללה במרחב הפעילות.