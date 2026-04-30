האזהרה של סוכות בסיור בטובא זנגריה ללא קרדיט

ח"כ צבי סוכות ערך סיור בצפון הארץ כדי לחזק את התושבים ונחשף למצוקה גוברת של בעלי עסקים המתמודדים עם תופעת הפרוטקשן.

לטענת בעלי העסקים, איומי ארגוני הפשיעה מתגברים בחסות מלחמת "שאגת הארי" ומאיימים על יציבות העסקים באזור.

בהמשך הגיע סוכות לטובא זנגריה, שלדבריו מהווה מוקד ליציאת ארגוני פשיעה וגנבים המטילים אימה על המרחב. במהלך הביקור הוא שוחח עם תושבי המקום שהביעו חשש כבד מכמויות הנשק הבלתי חוקי המצויות בכפר.

התושבים הלינו על מה שהגדירו כאזלת יד בטיפול בתופעה ועל האיום הביטחוני הנובע מכך. בתגובה קרא סוכות להפעיל לחץ על ארגוני הפשיעה באמצעות התערבות ישירה של שירות הביטחון הכללי במאבק.

סוכות, המכהן כיו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, הדגיש כי לא ניתן לנצח את הטרור הפלילי בכלים משטרתיים סטנדרטיים.

"מדובר באחת הרעות החולות במדינת ישראל, עבריינים שיוצאים מטובא זנגריא מאיימים על בעלי עסקים בצפון, יש פה כמויות של נשק לא חוקי בהרבה מהכמות שמחזיקה משטרת ישראל באזור", אמר.

הוא הוסיף כי "אין שום סיכוי לנצח את טרור הפרוטקשן בכלי המיועדים למאבק בפשיעה רגילה. יש להכריז על מלחמה בכלים של מלחמה שיש למדינה. השב"כ צריך להיכנס לאירוע ולטפל בכלים שיש לו כולל אמצעי חקירה ומעצרים מנהליים כדי לחסל את איום הפרוטקשן והנשק הלא חוקי במגזר הערבי".

הוא סיכם כי בכוונתו להוביל חקיקה בכנסת שתאפשר התערבות קריטית של גופי הביטחון למניעת הפיכת התופעה לאיום קיומי, "אם לא נעצור את התופעה הזו במיידי, זה יתפוצץ לנו בפנים ויכול להפוך לאיום קיומי על מדינת ישראל חלילה. נוביל בכנסת חקיקה שתילחם בתופעה החמורה הזו, אין סיכוי שנצליח לעצור את זה בכלים הסטנדרטיים שיש למשטרה - חייבים התערבות קריטית של גופי הביטחון".