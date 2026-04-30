מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אורלי עדס, הודיעה על החלטתה לפרוש מתפקידה.

עדס כיהנה בתפקיד החל משנת 2010 והובילה שבע מערכות בחירות והייתה אמונה על הניהול המורכב של הליכי הבחירות לכנסת.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, הגיב להודעת הפרישה וציין כי ניסה לשכנע את עדס להישאר בתפקידה.

לדבריו, היא לא נענתה להפצרותיו להמשיך ולכהן בתפקיד המנכ"לית לפחות עד לאחר סיום מערכת הבחירות הקרובה.

"צר לי על כך, אך אני מכבד את החלטתה. היא תמשיך בתפקידה עד סוף חודש יולי, לצורך חפיפה עם מחליפה", מסר השופט סולברג.

במקביל להודעה, נחשף הבוקר ב'ידיעות אחרונות' כי נשיא המדינה יצחק הרצוג התערב באופן חריג בפרשה לפני כשמונה חודשים.

לפי הדיווח, הרצוג פנה לסולברג בבקשה שלא לקצוב את כהונתה של עדס, מחשש שפרישתה המיידית באותה עת תפגע באמון הציבור.

התערבות הנשיא הגיעה לאחר שסולברג שקל לקצוב את כהונתה של המנכ"לית בהתאם להמלצת דוח מבקר המדינה. עדס הבהירה בתגובה כי אם כהונתה תיקצב, היא תפרוש לאלתר, מה שעורר חשש כבד במערכת הפוליטית ובוועדת הבחירות מפני היעדר ניהול מקצועי בשנת בחירות.

הפרסומים אודות כוונת הפרישה של עדס בספטמבר האחרון עוררו ביקורת ציבורית נרחבת, בעיקר מצד מפלגות האופוזיציה. אלו טענו כי עזיבתה של דמות כה מרכזית ומנוסה בעת הזו עלולה לפגוע בתקינות ההליך הדמוקרטי ובאמון הבוחרים בוועדה.