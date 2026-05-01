איש התקשורת מנחם הורוביץ מחדשות 12 פנה בפוסט פומבי לחברו לערוץ, הכתב ברק רביד, בבקשה לקבל את מספר הטלפון של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הורוביץ, תושב הצפון, הסביר כי פנייתו נובעת מהרצון להשמיע את קולם של יישובי קו העימות אל מול המדיניות הבינלאומית.

"ברק רביד, אני פונה אליך כקולגה - אנא, תעביר לי את הטלפון של דונלד טראמפ", כתב הורוביץ בפוסט שפרסם.

הוא הוסיף כי "אני יודע שאתם מדברים על בסיס קבוע, אני מבקש רק שיחה אחת: פשוט רוצה למסור לו שישראל זה לא רק ירושלים ותל אביב, זה גם קרית שמונה ושומרה, ואנחנו בגבול עדיין במלחמה, אז אם לא אכפת לו שישחרר לנו חבל וירשה לצה"ל לפעול ברצינות".

הורוביץ חתם את פנייתו בהבטחה כי מדובר בשיחה בודדת לצורך העברת המסר הביטחוני מהצפון. "מבטיח לא להציק יותר, ובטח שלא לקחת לך סקופים", ציין איש התקשורת לקולגה שלו.

הפנייה מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הצפון והפרות חוזרות ונשנות של "הפסקת האש" בלבנון על ידי חיזבאללה.

על פי דיווחים, צה"ל מגיב בעוצמה נמוכה להפרות אלו בשל הנחיות המיוחסות לנשיא טראמפ, מה שמעורר תסכול בקרב תושבי האזור.