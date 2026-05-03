תיעוד מזיהוי וחיסול אחד המחבלים דובר צה"ל

כוחות חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 ממשיכים ביממה האחרונה בפעילות מבצעית בדרום לבנון במטרה להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל.

במהלך השבת, זיהו לוחמי החטיבה שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך אליהם.

לאחר זיהוי המחבלים, תקפו הכוחות וחיסלו את השניים במטרה להסיר את האיום המיידי על הלוחמים בשטח. צה"ל פרסם תיעוד המתעד את רגעי הזיהוי והחיסול של אחד המחבלים החמושים במהלך הפעילות.

במקביל לחיסול המחבלים, איתרו לוחמי גבעתי עשרות אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה במוקדים שונים במרחב הפעולה. בין היתר נמצאו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מקלע, טילי נ"ט, מחסניות רבות וציוד לחימה נוסף.

בצה"ל מציינים כי אמצעי הלחימה שאותרו נועדו לשמש את מחבלי חיזבאללה להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות הצבא ואזרחי ישראל.

במהלך הלילה, שיגר ארגון הטרור מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב, ובנוסף זוהו מספר מטרות אוויריות חשודות. מצה"ל נמסר כי בכלל האירועים הללו לא היו נפגעים לכוחותינו.