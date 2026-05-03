הושמד תוואי תת-קרקעי בלבנון דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב החטיבתי 401, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 146, ממשיכים בפעילות מבצעית דרומית לקו ההגנה הקדמי בלבנון.

מטרת הפעילות היא הסרת איומים ישירים על אזרחי מדינת ישראל וסיכול תשתיות טרור במרחב.

במהלך הפעילות איתרו הלוחמים תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים, אשר שימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה.

בתוך התוואי התגלו מספר חדרי שהייה שנועדו לאפשר למחבלים שהות ממושכת והיערכות לביצוע פעולות טרור.

לאחר איתור התשתית, ביצעו הכוחות חקר מקיף ואיסוף ממצאים מודיעיניים בתוך המנהרה. עם סיום פעולות החקר, השמידו כוחות ההנדסה את התוואי התת-קרקעי באופן סופי כדי למנוע שימוש עתידי בו נגד כוחותינו.

"צה"ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני", נמסר.