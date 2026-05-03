פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד מאג’ד חלאילה (31), מוחמד סבאח (22), עומר אבו אלעמל (26) וקטין כבן 16.

הנאשמים מואשמים בפעילות במסגרת חוליה שפעלה בהשראת ארגון הטרור דאע"ש ותכנון פיגועים נגד יעדים ישראליים.

על פי כתבי האישום, הנאשמים נחשפו לתכני טרור קיצוניים הכוללים סרטוני אלימות והדרכות לייצור מטעני חבלה. חלק מחברי החוליה אף הצטרפו רשמית לארגון ופעלו לגיוס חברים נוספים תוך גיבוש הזדהות עמוקה עם מטרותיו.

הנאשמים קשרו קשר לבצע פיגועי ירי, דריסה והפעלת מטעני חבלה באזור שער שכם בירושלים ובקריית ארבע.

במסגרת תוכניתם, הם אספו מידע על יעדים אפשריים, למדו את אופן השימוש באמצעי לחימה ואף תכננו לקיים אימונים צבאיים כהכנה לביצוע המעשים.

חברי החוליה קיימו מפגשים קבועים שבהם צפו בתכני דאע"ש ולמדו דרכי פעולה לביצוע פיגועים מורכבים. חלק מהנאשמים אף קיבלו הדרכה מעשית לייצור מטעני חבלה ובחנו באופן פיזי תשתיות ביטחוניות במוקדים שונים.

לנאשמים מיוחסות עבירות חמורות הכוללות חברות בארגון טרור, גיוס חברים לארגון טרור, הכנה וקשר לביצוע מעשה טרור. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרם של כלל המעורבים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.