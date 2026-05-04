בית המשפט המחוזי הודיע הבוקר (שני) על ביטול עדותו של בנימין נתניהו בתיקי האלפים שתוכננה להיערך היום.

ההחלטה התקבלה בעקבות עדכון שהעביר סנגורו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, במהלך שעות הלילה וככל הנראה מנימוקים ביטחוניים.

שעות ספורות לפני ההודעה על ביטול העדות, שיגרה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מכתב רשמי לנשיא המדינה יצחק הרצוג. במכתב הודיעה היועמ"שית כי היא ופרקליט המדינה עמית איסמן "מוכנים לנהל שיח על הסדר טיעון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו".

עם זאת, לצד פתיחת הדלת למשא ומתן, הציבה בהרב-מיארה סייגים ברורים למהלך. היא הבהירה כי תסכים לשיח המדובר ובלבד ש"לא יהיו תנאים מוקדמים או פגיעה בהתקדמות המשפט". נכון לעכשיו, ראש הממשלה טרם מסר את תגובתו לתוכן המכתב.

בשבוע שעבר פנתה היועצת המשפטית לנשיא המדינה עו"ד מיכל צוק, לצדדים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזמינה אותם לקיום "מגעים לטובת הגעה להסכמות".

מבית הנשיא נמסר כי "הליך זה נועד לבחון אפשרות לקידום הבנות והסכמות, והוא מהווה שלב מקדים בלבד בטרם יקיים הנשיא דיון בבקשת החנינה עצמה. הצדדים התבקשו להגיע בהקדם, בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה. לצדדים הובהר כי אין בהיענות להזמנה הסכמה או אישור מטעמם לכל דבר ועניין המצוי במחלוקת ביניהם בבית המשפט".

עו"ד צוק כתבה לצדדים "נשיא המדינה, לאחר שנועץ עמי, סבור כי בטרם תישקל הפעלת סמכותו בכל הקשור לבקשה שהוגשה בעניינו של ראש הממשלה, יש למצות את האפשרות לקיום מגעים בין הצדדים לטובת הגעה להסכמות".

לדבריה "דומה כי אין חולק על ערכו של קיום שיחה מאחה שסופו בהסדר. פרוצדורה זו ראויה ויעילה גם בעיני בתי המשפט, קל וחומר בעניינים אשר בליבת הויכוח הציבורי בישראל. הנשיא אף גילה לא אחת את דעתו בשבחו של שיח מכוון הסכמות בין הצדדים".

היא הזמינה את פרקליטי ראש הממשלה והתובעים להגיע למשכן הנשיא "בלב חפץ ובכוונה טובה וראויה" והדגישה כי כל צד "נכנס לחדר חופשי מהתחייבויות ומתנאים".