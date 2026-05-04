ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית, IAC, העניק הלילה בלוס אנג'לס את פרס מפעל החיים "מגינת עם ישראל" לאשת העסקים והפילנתרופית ד"ר מרים אדלסון.

הפרס הוענק בערב הגאלה של הארגון בסימן 78 שנה למדינת ישראל. בהענקת הפרס צוינו מנהיגותה האמיצה ומחויבותה האיתנה לחיזוק ולהגנה על מדינת ישראל ועל העם היהודי. באירוע השתתף גם שורד השבי בר קופרשטיין.

שון אבן חיים, ממייסדי ה-IAC ויו"ר אמריטוס של הארגון, העניק את הפרס לד"ר אדלסון. בדבריו ציין אבן חיים כי לאחר מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, השתמשה ד"ר אדלסון בכל משאב שעמד לרשותה כדי לפעול להשבת החטופים.

הוא הוסיף, "התמדת עד שהחטוף האחרון הושב הביתה. כפי שאת נוהגת לומר, כל היהודים הם משפחתך, ובמעשייך הראית מה המשמעות האמיתית של כך. התייחסת למשפחות החטופים כאל משפחתך שלך. אנחנו, ויהודים ברחבי העולם, אסירי תודה עמוקה".

אדלסון התייחסה בדבריה להשבת החטופים ולמשמעות האישית עבורה. היא אמרה, "היום הטוב ביותר בחיי היה כשכל החטופים חזרו. זה קרה בסמיכות ליום ההולדת שלי ואמרתי 'אלוהים נתן לי את המתנה הזאת'. זה הוסיף לי עוד מספר שנות חיים".

אילן קאר, מנכ"ל ה-IAC, תיאר את ד"ר אדלסון כלוחמת בלתי נלאית למען עם ישראל, "היא דמות ענקית בדורנו ולוחמת בלתי נלאית למען עם ישראל. מנהיגותה והפילנתרופיה המשנה מציאות שלה עיצבו באופן עמוק את העולם היהודי וחיזקו לאין שיעור את הברית בין ארצות הברית לישראל. מחויבותה לביטחון ולאחדות עמנו חיונית מתמיד בזמנים מאתגרים אלה. בפרס זה אנו חוגגים ומכבדים את מורשתה המרשימה ואת מסירותה המתמשכת לעתידנו המשותף".