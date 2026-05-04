חברת הכנסת עדי עזוז (יש עתיד) מתחה ביקורת חריפה על העונש המקל שנגזר על פעיל המחאה אייל יפה, שתועד מתחכך בשוטרת מג"ב במהלך הפגנה.

במסגרת הסדר טיעון שנחתם בהסכמת השוטרת, נמחק מכתב האישום סעיף המעשה המגונה ונקבע כי יפה ישלם פיצוי בסך 8,000 שקלים ויוטל עליו מאסר על תנאי.

עזוז פנתה לפרקליט המדינה ולמפכ"ל המשטרה בדרישה לבחון את הפער בין התיעוד לבין העונש שנקבע.

"לא רק שזה מרגיז, זה מסר מאוד מאוד בעייתי", אמרה ח"כ עזוז בשיחה עם אראל סג"ל ואיל ברקוביץ' ברדיו 103fm. "יש פה סרטונים שכולנו נחשפנו אליהם, ואי אפשר לעבור על זה לסדר היום. פניתי לפרקליט המדינה ולמפכ"ל המשטרה לבחון איך יש פער ראייתי בין התמונות שראינו, לבין המציאות של העונש".

היא הדגישה כי "עבירות מין הן נושא מאוד פרוץ בישראל. להיות עבריין מין בישראל זה משתלם, לצערי. האישום במקרה הזה לא היה על הטרדה מינית, הוא היה על מעשה מגונה".

במהלך הראיון הזכירה עזוז את מקרה יניב נחמן מהעשור הקודם, שבו נידון נאשם שפגע בנשים רבות לעבודות שירות בלבד בטרם שונה גזר הדין בעקבות מאבק ציבורי, "בעקבות המקרה ההוא הקמנו תנועה לענישת עברייני מין, והצלחנו להביא לכניסה שלו לעונש מאסר בפועל לאחר מאבק ציבורי ממושך. יש פה ענישה מאוד מקילה, אבל חשוב לי להגיד שזו לא אכיפה בררנית, אלה העונשים שיש".

חברת הכנסת הדגישה כי למרות היותה חלק מגוש המתנגד לקואליציה, היא מוצאת חובה למחות נגד עונש קל לפעיל מחאה מהצד הפוליטי שלה, "ככל שכולנו נגנה דווקא מהצד שלנו התנהגות פסולה, הילדים של כולנו יגדלו במקום טוב יותר".

לדבריה, נבחרי הציבור והשרים נושאים באחריות לשיח שהם מייצרים ועל המעשים שהם מגבים, "כל אחד מאתנו יכול להיות אחראי על השיח שאנחנו מייצרים. דיברנו על השיח שלנו, של נבחרי הציבור, של שרים בממשלה, על מה הם מדברים ועם מי הם מתחבקים. אם כל צד יתרכז בלגנות התנהגות פסולה דווקא מהצד שלו, זה יעזור לשיח הרבה יותר מכבד".