פעיל המחאה אייל יפה, תושב גן נר, הורשע היום (ראשון) בבית משפט השלום בירושלים בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

ההרשעה הגיעה במסגרת הסדר טיעון שנחתם בין יפה לפרקליטות, לאחר שנבחנו סרטונים חדשים שתיעדו את האירוע.

על פי הסדר הטיעון, הוחלט למחוק מכתב האישום את סעיף המעשה המגונה שיוחס ליפה במקור. הצדדים הגיעו להסכמות בתיק בשילוב דעתה של השוטרת המעורבת, ונקבע כי יפה ישלם לה פיצויים בסך 8,000 שקלים ויוטל עליו מאסר על תנאי.

כתב האישום המקורי הוגש נגד יפה לפני כשנה בגין השתתפות בהפגנה בלתי חוקית שנועדה לחסום את דרכי הגישה לכנסת.

בכתב האישום נטען כי יפה סירב להוראות המשטרה וחסם את ציר התנועה שוב ושוב במהלך המחאה נגד הממשלה. כתב האישום כלל עבירות של התקהלות אסורה, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ומעשה מגונה.

החקירה בתיק נפתחה בתחנת מוריה של מחוז ירושלים בשיתוף עם לוחמי משמר הגבול, בעקבות תיעוד שהעלה חשד למעשה מגונה ובוטה בקצינת משטרה.

יפה נעצר לאחר שתועד נצמד אל גופה של השוטרת מאחור בזמן שהייתה רכונה לעבר מפגין אחר, עד שנהדף על ידי לוחמת מג"ב נוספת.